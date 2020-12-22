«طلعت فاطرة».. منتجات يعتمد عليها الأقباط في الصيام

يعيش الأقباط الأرثوذكس في الفترة الحالية صوم الميلاد المجيد، والذي ينقطع فيه المسيحيون عن المأكولات والمشروبات المرتبطة باللحوم ومنتجاتها ومشتقاتها، والاعتماد على الأطعمة النباتية فقط، لمدة 43 يوميا تنهتي يوم 29 كيهك، الذي يوافق يوم 7 يناير 2021.

ووسط كثرة المنتجات يكون السؤال المستمر كلما خرج منتج جديد للأسواق «صيامي ولا فطاري؟»، ومع ذلك وجد رواد التواصل الاجتماعي بعض المنتجات التي تعد من الأطعمة الصائمة قد تحتوي في منتجاتها على ألبان مثل «رقائق الشيبسي» عدا بعض الأطعم ومبيض القهوة وغيرها من المنتجات.

زاخر: المتشكك من شيء يتجنبه

وقال كمال زاخر، المفكر القبطي، إن هذه القضايا المثارة بخصوص الصيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدل على مدى تراجع فهم معنى الصيام، ومناقشة أموره المادة في وقت يعتبر تضيق شديد بقدر ما هو تغيير للقلب نفسه، مشيرا إلى أن «المتشكك من شيء يتجنبه».

وتابع المفكر القبطي، في حديثه لـ«الوطن»، أن الصيام في المسيحية ليس مطلوبا لنفسه وليس فرضا في حد ذاته إنما هو وسيلة للتعبير عن محبتنا لله مثل الصلاة، وانطلاقا من هذا المفهوم.

وأشار زاخر إلى أن المجتمع المسيحي يحتاج إعادة هيكلة للتعاليم خصوصا بشأن هذه الأمور، حيث إن الهدف من الصيام الانشغال بالله والتقرب في الحديث معه باللاة، وبالتالي انحصار الصيام في نوعية الأكل ليس الهدف من الصيام حيث إن «ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان».

منتجات قد يدخلها مشتقات حيوانية

أبرز المنتجات التي قد يدخلها منتجات حيوانية، ويعرف عنها أنها «صيامي»:

- رقائق الشيبسي.

- بعض أنواع النسكافية.

- مبيض القهوة.

- مرقة الدجاج أو الخضراوت.

- بعض أنواع البسكويت السادة.

- بعض أنواع الشعرية سريعة التحضير.