ضبط كهربائي تلاعب بالعدادات الكودية لسرقة التيار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالتلاعب بالعدادات الكودية، مما يؤدي لسرقة التيار الكهربائي وعدم احتساب القيمة الحقيقية للتيار.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (أحد الأشخاص "كهربائى حر" - مقيم بالجيزة) بالتلاعب بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع، مما يؤدي إلى سرقة التيار الكهربائي وعدم حساب القيمة الحقيقية للتيار، ويعد إهدارا للمال العام وإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة التيار الكهربائي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقب تقنين الإجراءات­ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب العديد من الوقائع بأسلوب التلاعب بالعدادات الكودية مقابل مبالغ مالية، وتم بإرشاده ضبط عدد «9» عدادات مسبوقة الدفع تم التلاعب بالدائرة الإلكترونية الخاصة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.