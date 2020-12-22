وزيرتا البيئة والتضامن تشهدان تجارب تشغيل وحدات البيوجاز بالمنيا

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التجارب العملية لتشغيل 60 وحدة بيوجاز، بقرية "بني حسن الشروق" التابعة لمركز أبوقرقاص.

استمع الحضور، اليوم، لشرح مفصل حول كيفية إنتاج الطاقة الحيوية من المشروع واستغلال عناصر البيئة المحيطة في تصميم الوحدات، إذ يتم استغلال كل العوامل الطبيعية من روث الماشية الذي يستغرق 40 يوما من أجل إنتاج الطاقة من الوحدات.

ودار نقاش حول استغلال الوحدات في 19 من القرى الأكثر احتياجا المزمع بدء المرحلة الثانية فيها من مبادرة حياة كريمة.

وأوضح محافظ المنيا كيفية استغلال الوحدات في برنامج المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقري الأكثر فقرا والأكثر احتياجا والتي تساعد على تنمية القرى ورفع المستوي المعيشي للأهالي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق مبادرة "حياة كريمة" وتكليفه لمؤسسات الدولة بتحسين مستوى معيشة الأسر، ولفتت أن إلى وجود توجيهات مستمرة بتنمية الريف المصري والمجتمعات القروية.

وقالت زير البيئة، إنه قبل عام وعدت الوزارة بالبدء في مشروع إنشاء وحدات البيوجاز، وهي ليست فكرة جديدة وتم التفكير فيها في إطار إدارة منظومة المخلفات وهو موضوع ضخم ومعقد، والمنيا من أكثر المحافظات في قلب الصعيد التي تحظي باهتمام كبير، ويتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بمركز ملوي، وسيتم إنشاء مصنع جديد بالتعاون المصري الإيطالي لتدوير المخلفات بمركز العدوة.

والمشروع تنفذه وزارة البيئة من خلال إنشاء 60 وحده منزلية للبيوجاز، وتعديل وصيانه 20 وحده، بقرية بني حسن بمركز أبوقرقاص.

ويتركز المشروع علي خلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب عدد من المهندسين والفنيين، وتم تأسيس 6 شركات جديدة، تستطيع استكمال العمل في هذا المجال، مع مراعاة أن يكون الجزء الكبير من المستفيدين من المهندسات والرائدات الريفيات، وذلك استكمالا لدور وزارة البيئة في جميع المجالات ومنها مجال الطاقة الحيوية وتوفير بدائل رخيصة للطاقة في المجتمعات المحلية.