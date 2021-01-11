6 تطبيقات أطلقتها الحكومة للمصريين بالداخل والخارج في 2020: «كله بقى إلكتروني»

تنفيذًا للقرارات الحكومية وتوجيهات القيادة السياسية أنشأت عدة جهات خلال العام الحالي 2020 عددًا من التطبيقات للمواطنين عبر الهاتف المحمول بهدف التسهيل والتخفيف عليهم، فضلًا عن مواكبة التطورات التي حققتها الثورة الرقمية في دول العالم، إذ تنوعت هذه التطبيقات بين التعليم ودفع الفواتير وإرسال الشكاوى والتواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية إلكترونيًا، ورصدت «الوطن» في التقرير التالي هذه التطبيقات والمنصات على النحو التالي:

تطبيق صحة مصر

وفي مطلع العام الحالي ومع بداية الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا حول العالم، أطلقت وزارة الصحة والسكان تطبيق بعنوان «صحة مصر» على الهواتف المحمولة بهدف نشر التوعية، وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من الفيروس، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

كما أتاحت من خلال التطبيق إمكانية إبلاغ الشخص من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة، من خلال الإجابات التي يقوم المواطن بتسجيلها ليتم بعدها توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه.

تطبيق واصل

وفي إطار الاهتمام بالصم وضعاف السمع وبهدف حرص الحكومة المصرية على تمكين ذوي الإعاقة مجتمعيًا بشكل أسهل وأسرع، أطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطبيق واصل التي تساعدهم على التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، من خلال خدمة الاتصال بالمطافئ أو النجدة أو الإسعاف أو خدمات الكهرباء أو خدمة الرد على استفسارات كورونا، وذلك عن طريق استخدام لغة الإشارة.

تطبيق البالطو

وتطبيق البالطو هو منصة رقمية يمكن من خلالها تواصل المرضى مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في عدد من التخصصات الطبية، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

إذ تتنوع التخصصات المتاحة بالتطبيق بين طب الأسرة والطب النفسي والباطنة والتغذية والقلب والأطفال والجلدية والنساء بالتعاون مع نحو 93 طبيبًا، كما أنّه متاح مجانًا لمستخدمي الأندرويد والآيفون.

تطبيق أرغب في عمل توكيل

وبمنتصف العام، أطلقت وزارة العدل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد تطبيقًا يحمل عنوان «أرغب في عمل توكيل»، يمكن للمواطن من خلاله الحصول على خدمات التطبيق المتاحة والمتمثلة في تحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، إذ يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات.

تطبيق كلم مصر

وحرصًا على شؤون المصريين بالخارج، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطبيقً إلكترونيًا بعنوان «كلم مصر»، بهدف التواصل المستمر مع المواطنين بالخارج، من خلال توفير العديد من الخدمات عبر التطبيق مثل نشر أخبار الوزارة وإتاحة قسم للشكاوى، وتمكين المغتربين من العثور على شهادات الاستثمار الوطنية القائمة على الدولار.

تطبيق موقع رئاسة الجمهورية

وفي إطار الحرص على توفير المعلومات المتعلقة برئاسة الجمهورية مثل أخبار افتتاح المشرعات القومية والفاعليات والمؤتمرات وخطب الرئيس وغير ذلك، أطلق موقع الرئاسة تطبيقًا إلكترونيًا عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد والآيفون يحمل اسم رئاسة الجمهورية.