ضبط 540 مركبة مخالفة في حملة مكبرة على محور المحمودية بالإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملاتها على محور المحمودية لمنع الإشغالات وسير المركبات المخالفة على المحور، وذلك تنفيذاً لقرار المحافظ، اللواء محمد الشريف، بإنشاء إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء، والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.

وقامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، بقيادة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة، مدير المكتب الفني الهندسي، بالتحفظ على عدد 540 مركبة مخالفة، تشمل عدد 196 مركبة توكتوك، وعدد 156 تروسيكل، و101 دراجة بخارية، وعدد 87 مركبة متنوعة أخرى.

من ناحية أخرى، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف، والقضاء على مخالفات في المهد، وعدم التهاون مع أي مخالفة في جميع أحياء المحافظة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية في عدد من الأحياء حملات مكبرة للتصدي لمخالفات البناء في مهدها مبكراً.

وشن حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة لازالة اعمال البناء المخالف، تمكنت من إزالة أعمال مخالفة بالعقار 36 شارع الوهابي، بمنطقة كرموز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

ونفذ حي العامرية ثاني، برئاسة محمود بريك، حملة مكبرة تمكنت من فك شده خشبية لأعمال بناء مخالف بالكنج بحري السكة، طريق الكافوري، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب، وكذلك فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوي بقرية بغداد، وتم التحفظ على كمية من الإسمنت، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بنفس القرية، والتحفظ على كمية من الأخشاب.

كما تمكنت حملة لحي شرق الإسكندرية من وقف أعمال بناء مخالفة للدور الـ13 بالعقار الكائن بشارع النصر منطقة سموحة، والتحفظ على المعدات المستخدمة، وكذلك فك شدة حشبية بالدور الخامس علوي بالعقار الكائن بشارع المواسير، في دائرة الحي.