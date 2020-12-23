بعد تسجيل أكثر 3500 إصابة جديدة.. إسرائيل تدرس الإغلاق الكامل

قال منسق كورونا في إسرائيل، نحمان آش، إن عدد الإصابات اليومية بكورونا في البلاد تجاوز 3500 حالة، وعلى المسؤولين اتخاذ قرار فوري بشأن إغلاق كامل للبلاد أو تشديد القيود.

وقال «آش»، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «هذا الصباح لدينا حوالي 3500 مريض مثبت [جديد] بالكورونا. إننا ندرس الدخول إلى إغلاق».

وأضاف: «يجب اتخاذ قرار الآن. ضبط نفس مشدد سيستغرق نحو خمسة أسابيع. إغلاق كامل سيكون لفترة أقصر – ثلاثة أسابيع بمعدل الإصابات الحالي».

وأكد أن الفرق الأساسي بين القيود المشددة والإغلاق الكامل، هو أن هذا الأخير سيؤثر أيضا على نظام التعليم ويحد من الحركة، وشهدت عمليات الإغلاق السابقة منع المواطنين من الابتعاد لمسافة تزيد عن بضع مئات من الأمتار عن منازلهم باستثناء مهام حيوية، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن 3594 إصابة جديدة بكورونا في اليوم السابق، وهو الرقم الأعلى منذ أشهر، وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في إسرائيل منذ بداية الوباء 380,095 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل 27,628 حالة، 472 منها في حالة خطيرة، تم ربط 119 منها بأجهزة تنفس اصطناعي، وهناك 154 شخصا في حالة متوسطة، في حين تظهر على بقية المصابين أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض، وبلغ عدد وفيات كورونا 3111 شخصا.

وفقا للوزارة الإسرائيلية، أظهرت 4.2% من الفحوصات يوم الاثنين، نتائج إيجابية، من بين 85,173 فحصا تم إجرائه.

ويظهر هذا الرقم استمرار الاتجاه التصاعدي – في الأسبوع الماضي، تأرجح معدل نتائج الفحوصات الإيجابية حول 3%.

ووسط أعداد الإصابات المتصاعدة، صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينت كورونا) على إجبار جميع الإسرائيليين العائدين إلى البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساء، على دخول حجر صحي في فنادق تديرها الدولة، وسط المخاوف من سلالة كورونا جديدة معدية أكثر في المملكة المتحدة.