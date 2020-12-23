الأوقاف: حققنا إنجازات كبيرة خلال 2020 رغم جائحة كورونا

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، أن الوزارة تسير على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحسب تعليمات لجنة أزمة كورونا في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم المساجد بصفة مستمرة، كما أن وزارة الأوقاف للسنة السابعة على التوالي تحقق إنجازات ملموسة ومشهودة، فالوزارة لاتدخر جهدا في القطاعات على مستوى الوزارة في عملية إحلال وتجديد المساجد على مستوى الجمهورية.

الأوقاف: فرش 1200 مسجد ضمن ميزانية وزارة الأوقاف

وأضاف «طايع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه تم العمل خلال العام الجاري على إحلال وتجديد 1023 مسجدا بتكلفة 813 مليون جنية، كما أن عمليات فرش المساجد والتي كانت تتكلف 15 مليون جنيه في العام، زادت العام الجاري حتى بلغت 43 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك 1200 مسجد تم فرشهم ضمن ميزانية وزارة الأوقاف.

جابر طايع: هيئة الأوقاف حققت عوائد بزيادة 20% عن العام الماضي

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، أن الوزارة خلال الأربع شهور الماضية افتتحت 640 مسجدا، كما أن هيئة الأوقاف حققت عوائد غير عادية هذا العام بزيادة 20% عن العام الماضي مايقارب بـ 792 مليون جنيه في النصف الثاني من العام الحالي، كما أنه العام الماضي حققت الوزارة فائضا يقارب بـ 664 مليون جنيه، موضحًا أن الوزارة أعادت النظر في الإيجارات الجديدة بجميع أملاك الوزارة التي كانت لاتساوي أي قيمة مالية والآن أصبحت مليارا و55 مليون جنيه.

مسؤول بـ«الأوقاف»: خير الوزارة يمتد داخل وخارج مصر

وتابع: «بذلك حققنا أعلى عائد في تاريخ الهيئة من الأعوام المنصرفة، والوزارة تعمل على صرف إعانة قدرها 2 مليون جنيه للطلبة الوافدين، فخير وزارة الأوقاف يمتد داخل وخارج مصر، وهناك 370 مليون جنيه عبارة عن قروض حسنة للمواطنين، بالإضافة إلى 25 مليون جنيه لحساب صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم، والوزارة عملت على توزيع قروض حسنة بدون فوائد بقيمة 32 مليون جنيه وبدون أي مصاريف إدارية، وأيضا ساعدت الوزارة في المجال الطبي عن طريق مستشفى الدعاة بحوالي 8 ملايين جنيه».