اليوم انتخاب رؤساء اتحادات طلاب الكليات.. والخميس تنصيب رئيس الاتحاد

تنتهي الجامعات الحكومية والخاصة، الخميس المقبل، من تنصيب أمناء اللجان الرئيسية للاتحادات الطلابية، وكذلك تنصيب رئيس الاتحاد على مستوى كل جامعة، ومن المقرر أن يشارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عملية تنصيب واختيار رؤساء عدد من اتحادات جامعات القاهرة الكبرى، حيث تسدل الكليات اليوم إختيار رؤساء اتحادات الكليات.

وكانت جامعة القاهرة، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن اكتمال النصاب القانوني للانتخابات الاتحادات الطلابية بالجولة الأولى 2020، في كلية الزراعة، وجرت جولة الإعادة في عدد من الكليات وهي ودار العلوم، والهندسة، والصيدلة، والتمريض، وعدم اكتمال النصاب القانوني بـ الإعلام، الفرقة الأولى بكلية الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، ووفقاً للائحة الطلابية يحق لعمداء الكليات تعيين أمناء اللجان ومساعديهم .

رئيس جامعة المنيا: انتخابات الاتحادات ترسخ الوعي الاجتماعي والوطني

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات لاتحادات الطلابية بالجامعات 2020، من المقرر أن تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات بالجامعة اليوم، وتختتم أعمال الانتخابات الطلابية غدا بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الانتخابات للاتحادات بالجامعة تشهد منافسة قوية بين جميع المرشحين بالكليات ومساعديهم، موضحا أن اللجان الـ 7 التي ترشح عليها الطلاب، هي اللجنة الرياضية، والثقافية، والفنية، الجوالة، والأسر، واللجنة العلمية، واللجنة الاجتماعية والرحلات.

ومن ناحية آخرى، أعلن رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبدالنبي، أسماء تشكيل أعضاء لجان الأنشطة الطلابية الـ7 على مستوى لجامعة الـ20، وذلك من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة، بإجمالي 278 طالب وطالبة تم انتخابهم بـ140 لجنة، حيث حسمت 134 لجنة نتيجة الانتخابات بالتزكية، و6 لجان أجريت بها الانتخابات، منهم 4 بكلية السياحة ولجنتان بالآداب، لتسفر النتيجة النهائية عن تصدر الطلاب وفوزهم بـ 194 عضوية بلجان الاتحادات الطلابية بالكليات بنسبة 69% من إجمالي الفائزين، وفوز 84 طالبة بنسبة 31%.

وأكد عبد النبي، حرص الجامعة على إعداد وتأهيل كوادر طلابية قادرة على المسئولية وتحملها في المستقبل من خلال إجراء الانتخابات الاتحادات الطلابية، وكذلك ترسيخ الوعي الإجتماعي والوطني وكذلك إعلاء قيمة الانتماء والولاء والقيم المجتمعية لدى الطلاب بمختلف الفرق.