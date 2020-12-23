مع أول أيام الشتاء.. شروط وإجراءات التأمين على المنزل ضد السيول

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، أن الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، هو أول أيام الشتاء رسميًا، والتي يتوقع سقوط الأمطار في بعض المناطق إلى حد السيول، الأمر الذي يهدد المنازل والمنشآت.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، استمرارا لخدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، شروط ومميزات التأمين على المنازل ضد الحرائق والكوارث الطبيعية.

تأمين المنازل في مصر

وفقًا للاتحاد المصري للتأمين، فالتأمين على المنازل هو صورة من صور التأمين على الممتلكات، وإن كان غير منتشر في مصر بشكل كبير رغم أهميته.

ويعد نمط التأمين على المنازل من الأشكال المستحدثة على المجتمع المصري، ولكنها ذات أهمية كبيرة، فهي نوع من الأمان على أبسط الممتلكات لدى الفرد.

تتوافر في سوق التامين المصري وثيقة تأمين حماية الأسرة ومسكنها، وهي وثيقة شاملة توفر العديد من التغطيات التأمينية للمنزل ومحتوياته بقسط سنوي.

وتتضمن الوثيقة التغطيات التالية:

- الخسارة أو التلف الذى يلحق بالمباني أو المحتويات الموجودة بداخله.

- الحوادث الشخصية للمؤمن له أو زوجه.

- تعويض الإيجار

- المسئولية المدنية قبل المالك والغير.

وتقدم الوثيقة تغطية في حالة وقوع حريق بالمنزل، وتغطي الخسائر التي تلحق بالمبنى المملوك للمؤمن له، والتي تنتج عن الحريق أو الانفجار، كما تغطي الخسائر التي تحدث لمحتويات المنزل سواء كان مملوكًا أو مؤجرًا نتيجة الحريق.

كما توفر الوثيقة تعويضًا للأسرة عن قيمة الإيجار الفعلي لأى مسكن بديل، «الإيجار الذى كان يدفعه المستأجر خلال الفترة اللازمة لإعادة المبنى إلى ما كان عليه».

وفي كل الأحوال يجب ألا تتعدى الفترة التي يستحق عنها التعويض المدة اللازمة لإعادة المسكن صالحًا للسكن أو مدة ثلاثة أشهر أيهما أقل.

ولا تتعدى مسئولية الشركة عن هذا الالتزام، عن أي عام تأميني 5% من مبلغ تأمين المحتويات.

كما تغطى الوثيقة خطر السرقة، والخسارة الناتجة عن الأخطار التي تنشأ من صنع الإنسان، كالشغب والاضطرابات والسطو وكذلك محاولات السرقة.