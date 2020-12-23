أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020 في مصر: مستقر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحبة، اليوم الأربعاء، الموافق 23 ديسمبر 2020، بعد أن شهدت تراجعًا في نهاية تعاملات أمس، إذ سجّل عيار 21 813 جنيهًا.

وترصد «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحل الصاغة، في ضوء الخدمات المتنوعة التي تقدم للمتابعين والقراء بشكل يومي.

سعر جرام الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 927 و929 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 811 و813 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 702 و704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6488 و6504 جنيهًا.

الكونجرس الأمريكي سبب انخفاض أسعار الذهب

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن دعم الكونجرس الأمريكي بحزمة مساعدات تقارب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا تسبب في انخفاض المعدن الأصفر، في حين تأثرت المعنويات أيضًا ببعض المبيعات لجني الأرباح.

وفي السوق الفورية شهد الذهب هبوطا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1870.69 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين هبط المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولار.

وذكرت رويترز، أن إجراءات التحفيز بفضل كورونا تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 23% هذا العام، ما ترك مخاوفه لدى البعض من التضخم.

وسجلت المعادن الأخرى تراجعًا، حيث شهدت الفضة تراجعًا بنسبة 1.6 بالمئة إلى 25.74 دولارا للأوقية، وسجل البلاتين هبوطًا اثنين بالمئة إلى 989.27 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2310.75 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب مع عودة تفشي كورونا

وبالتزامن مع إجراءات الإغلاق في بريطانيا بسبب عودة تفشي كورونا، انخفضت أسعار الذهب، حيث شهد الاثنين الماضي قفزة في أسعار المعدن الأصفر هي الأعلى منذ ستة أسابيع، ما زاد دعم المعدن.

من جهته، قال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية، وفقًا لرويترز "الآن وهناك تحفيز مالي وراءنا، لدى الذهب ما يكفي من الزخم ليغلق على ما يزيد على 1900 دولار بحلول نهاية العام، بل وربما يصعد إلى 1925 دولارًا".

الأداء الأسوء للذهب منذ 2016

ووفقًا لـ«سكاي نيوز عربية»، فإن الخبراء أشاروا إلى أن الذهب شهد هبوطًا ملحوظًا لم يشهده من قبل، حيث سجل أدنى مستوى في خمسة أشهر وسجل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤلًا بشأن انتعاش اقتصادي سريع يغذيه لقاح مضاد لفيروس كورونا المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر، ومنها الذهب.

من جهته، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى «سي.إم.سي ماركتس»، أن انخفاض المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع، لافتًا إلى أن التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعافي اقتصادي يقوض فعليًا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن.