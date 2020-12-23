الهجرة: لا استغاثات من مصريين ببريطانيا والعالقين بالكويت والإمارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ عدد من سجلوا في استمارة العالقين خارج مصر، منذ أعلنت الوزارة تفعيل غرفة عمليات لتلقي استغاثات المصريين العالقين بالخارج، وصلت حتى الآن إلى 1494 مواطنًا في السعودية والكويت والإمارات وعُمان والسودان وتركيا، وشملت رغباتهم استكمال الرحلة والبقاء في الدولة العالق بها حتى فتح الطيران، أو العودة إلى مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لـ«الوطن»، أنّ غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل عملها لمتابعة موقف المصريين العالقين في الخارج، عقب تعليق الطيران في عدد من الدول، إثر تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت مكرم، أنّ الوزارة استقبلت استغاثات من أنحاء العالم كافة، ولم تقتصر على دول محددة بعينها، لافتة إلى أنّ الغرفة لم تستقبل استغاثات من بريطانيا أو من الدول الأوروبية حتى الآن، وكل الاستغاثات التي تتلقاها الغرفة تأتي من الإمارات وعمان وتركيا، إذ إنّ أزمة العالقين هذه المرة تدور حول مصريين في ترانزيت بالإمارات.

وناشدت وزيرة الهجرة، المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم في أي دولة بالعالم، بتأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة بشكل كامل، بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي، وأن يكون السفر في حالة الضرورة القصوى، حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن حركة الطيران الفترة المقبلة، في ظل انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا.