«الدين بيقول إيه».. لو طلقت مراتك شفهي رجعها من غير استئذان

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمية فتوي بخصوص الطلاق الشفهي وحكم الدين في إعلام الزوجة بالرجعة بعد يمين الطلاق الشفوي، مؤكدين في الفتوي أنه يحق للزوج أن يرجع زوجته لعصمته بعد طلاقهما بدون إذنها وبدون علمها إلا أن إعلامها أمر مستحب وليس إلزامي.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإمام الدردير المالكي قال في كتابه «الشرح الكبير» أن عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد العقد، وهي مشروعة بالكتاب والسنة، فقال تعالى «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا».

أوضحت الدار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ثم راجعها، كما أخرجه أبو داود والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مؤكدة أن الرجوع للزوجة أمور مباحة في أصلها، وتعرض لها الأحكام المختلفة، وهي حق للزوج.

أضافت: جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن إعلام الزوجة بالرجعة مستحب وليس واجبا، ووجه الاستحباب قطع المنازعة التي تنشأ بين الرجل والمرأة، فقال الإمام العيني الحنفي «ويستحب أن يعلمها، أي يعلم المرأة بالرجعة، فربما تتزوج على زعمها أن زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدتها ويطؤها الزوج الجديد، فتكون عاصية بترك سؤال زوجها الأول، وهو يكون عاصيا بترك الإعلام، ولكن مع هذا لو لم يعلمها صحت الرجعة؛ لأنها استدامة النكاح القائم، وليست إنشاء، فكان الزوج متصرفا في خالص حقه، وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير».

إعلام الزوجة مستحبا وليس واجبا

وأشارت الدار إلي أنه إذا كان إعلام الزوجة مستحبا وليس واجبا فلا يجب أن تكون الرجعة في حضورها ولا في مواجهتها من باب أولى.

وتوجه سائل لدار الإفتاء المصرية عن حكم الطلاق الشفهي في واقعة معينة حيث روي تلك الواقعة قائلا« حلفت على زوجتي يمين الطلاق للمرة الأولى، وراجعتها أثناء العدة، وتم إبلاغ أهلها -أخيها وزوج عمتها- في جلسات الصلح التي تمت قبل انقضاء العدة حيث ذهبت إلى منزل أبيها وأبلغتهم وكانوا قد أخفوها عني في الحجرة ولم تظهر ولم أواجهها بالرد، وهم يعتقدون أنه لا بد من رؤيتها لإبلاغها بالرد في وجهها».

وأجابت الدار بقولها: «إن كان الأمر كما وضح السائل من أنه راجعها وأعلم أهلها بالرجعة فتكون رجعة السائل صحيحة، لا حق لأحد في الاعتراض عليها».