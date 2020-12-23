إصابة 4 مواطنين سقطت عليهم صخرة من جبل بالعين السخنة

أصيب 4 مواطنين بمحافظة السويس، اليوم، إثر سقوط صخرة عليهم من أعلى جبل بطريق السخنة، ونقل المصابون إلى مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة، بإصابة 4 مواطنين إثر سقوط صخرة من جبل بالعين السخنة، وجرى نقل المصابين لمستشفى السويس العام، وأكد مصدر طبي أن المصابين في الحادث يخضعون للرعاية تحت إشراف مدير المستشفى.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة بالسويس.

من جانب آخر، أصيب خمسة مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "السويس – القاهرة" ونقل المصابين لمستشفى السويس العام.