«الغرف التجارية»: انخفاض أسعار الخضراوات بسبب تغير الثقافة الشرائية

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة بهذا الشكل الكبير جاء بسبب زيادة المعروض في السوق مقابل قلة الطلب عليها، خاصة بعد زيادة الكميات التي تم تخزينها من الموسم الماضي في الثلاجات وحصاد الموسم الجديد مما تسبب في تخمة في المعروض.

ليس البطاطس فقط

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار جميع الخضراوات انخفضت بشكل كبير وليس فقط البطاطس، حيث انخفضت أسعار الفاصوليا والباذنجان والملوخية والطماطم والبسلة والجزر، فالأسعار الأن تعتبر من «الزمن الجميل».

وأشار إلى أن السبب في عدم بيع كل هذه الكميات أن الإنتاج كان كثير خلال الموسم الماضي، بجانب انخفاض الطلب على الخضراوات والفاكهة نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف السياحة والتي كانت أكبر مستهلك للخضروات، وكذلك عدد من المطاعم الكبرى التي توقفت، وهو ما أدي على زيادة العرض عن الطلب وهو ما أدى لانخفاض الأسعار بهذا الشكل.

الثقافة الشرائية اختلفت

وأوضح أن المواطنين ثقافتهم الشرائية اختلفت عن السابق، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية في العالم كله، حيث أصبح المواطن يشتري حاجته فقط ولا يشتري للتخزين للمواسم الأخرى.

وأكد على أن المتضرر الأول في هذه الأزمة هو المنتج والفلاح الذي يضطر لبيع المحصول الخاص به بسعر أقل من سعر التكلفة، وهو ما سيجل عدد من المزارعين يعزفون عن زراعة البطاطس في المواسم القادمة وهو ما سيتسبب في أزمة انخفاض الإنتاج وزيادة الأسعار.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية انخفضت كميات التصدير من البطاطس بشكل كبير نظرا للإغلاق الذي حدث في بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك إرشاد الزراعي من قبل وزارة الزراعة لمعرفة الكميات التي سيتم تصديرها وما الخضراوات التي تحتاج لكميات أكبر من الإنتاج.

وأوضح أن سعر البطاطس في أسواق الجملة من 50 قرشا إلى 2 جنيه وتباع في السوق القطاعي بـ 10 جنيهات للخمسة كيلو.