287 مليار جنيه إيرادات في 4 أشهر وتراجع عجز الموازنة إلى 2.7%

انخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 2.7% خلال الـ4 أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 3.1% عجز خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالي 2019-2020.

وأرجع التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم، انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضي إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 15.5% ما فاق ارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 6.6% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات سجلت نحو 287.1 مليار جنيه منذ يوليو وحتى أكتوبر الماضي لترتفع بنحو 38.5 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15% حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 74.4% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة بينما تساهم الإيرادات غير الضريبية بنحو 25.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

76.3 مليار جنيه زيادة في ضرائب على الدخل

وتابع التقرير أن الإيرادات الضريبية حققت نحو 213.6 مليار جنيه لترتفع بنحو 22.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق مدفوعا بارتفاع المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل بنحو 15.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 26.2% لتسجل نحو 76.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى اكتوبر الماضي.

كانت وزارة المالية قد أعلنت صباح اليوم حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك الإسكندرية لتسجل نحو 4.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي حيث قامت بالإفراج عن مشمول 12 ألفًا و95 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «قطع الغيار، والدخان، والسيارات»، ومستلزمات الإنتاج بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر نوفمبر 2020 نحو مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و340 مليونا و820 ألف جنيه.