القليوبية تسجل 44 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الإربعاء، 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لما كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة المعنية بالمحافظة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم الخامس على التوالي، بعد أن سجل اليوم 14 حالة، فيما سجلت مدينة واحدة صفر إصابة على مستوي القليوبية، وهي مدينة العبور، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة، منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، عند 10 آلاف و887 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 806 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 682 حالة، وبنها 3269 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1168 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1263 حالة، وشبين القناطر 776 حالة، وطوخ 1335 حالة، وقليوب 738 حالة، ومدينة قها 62 حالة، وكفر شكر 603 حالة إصابة.

وفي وقت سابق، ناقش اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد فوزي، مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، ومديري مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي وبنها التعليمي والإسعاف وأمانة المجالس الطبية المتخصصة ومسئولي الفرق الطبية.

وأكد المحافظ أنه تم تفعيل خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا، للعمل على مدار 24 ساعة، وإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى، والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشدداً على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية، وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.

واستعرض الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقريراً عن خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، مؤكداً أن الاستعدادات للموجة الثانية أفضل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن الفريق الطبي أصبح لديه خبرة عالية في سرعة تشخيص المرض، سواء بالأعراض الإكلينيكية أو التحاليل والأشعة، فضلاً عن الوصول لأفضل بروتوكول علاجي للتعامل مع المرض على حسب تصنيفه، مما أدى إلى خفض معدل الوفيات.