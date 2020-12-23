خبير في الشأن الليبي: إقالة 35 نائبا من البرلمان خطوة على الطريق الصحيح

قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن هناك محاولات للتصدي لمحور الشر الذي يحاول اقتناص الدول الليبيبة، وإدخالها منطقة الفوضى من جانب الدولة المصرية، التي تعمل في ظروف شديدة الصعوبة، في ظل وجود تركيا الفاعلة أيضا في ليبيا، بجانب التنظيم الدولي للإخوان المتشعب، ويوجد لديه أموالا، ويلقى تأييدا أمريكيا بريطانيا.

وأضاف المتخصص في الشأن الليبي، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تقوم بجهود جبارة، والجسم العربي مازال يعاني من أمراض، خاصة بعض الدول المجاورة لليبيا، وهناك عبء كبير يقع على الدولة المصرية، التي تحاول شد عضد الحلف الخاص بها مع عدد من الدول العربية، لمواجهة الأحلاف الأخرى في المنطقة.

ونوه «حتيتة» إلى أنه تم إقالة 35 نائبا برلمانيا في ليبيا، بعد أن عملوا على استقطاب نواب آخرين، من أجل دعم جماعة الإخوان بتمويل قطري تركي، لإقالة رئيس النواب الحالي، وتعيين رئيس آخر تابع لهم، موضحا: «وهذه الخطوة ستعمل على تحجيم جماعة الإخوان».

وأشار المتخصص في الشأن الليبي، إلى أنها خطوة متأخرة، لكنها أيضا على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن النواب الذين أقيلوا معظمهم من المنطقة الجغرافية في شمال غرب ليبيا، بينما أكثر النواب المؤيدين منتمين إلى المنطقة الجغرافية لشرق ليبيا، كما أنه لم يقال فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس حكومة الوفاق، وكذلك وزير داخليته فتحي باشا، الأمر الذي يوحي بأن هناك موازنات سيكشف عنها الفترة المقبلة في القضية الليبية.

وتعاني ليبيا من حرب أهلية طاحنة، بعد عزل العقيد معمر القذافي من الحكم، في فبراير عام 2011، وقتله في أكتوبر من نفس السنة على يد الثوار، وتشهد الساحة الليبية وجود أطراف دولية عدة، أوروبية وأمريكية وعربية وتركية.