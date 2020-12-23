عاجل.. الإفراج عن 7 صيادين محتجزين في ليبيا منذ أكثر من 50 يوماً

أكد محمد شرابي، أحد كبار الصيادين بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، أنه تم الإفراج عن 7 صيادين مصريين محتجزين في ليبيا، منذ أكثر من 50 يوماً، بعد التحقيق معهم في مدينة بني غازي.

وأوضح «شرابي»، في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أن الصيادين الذين تم الإفراج عنهم هم «جمعة محمد خليل أيوب، وحسن محمد عبد الرحمن عطية، وحمادة حسن أبو صالح، وأحمد رمضان حسن البيطاني، وجمال محمد عبد السلام عاشور، وعبد المجيد محمد علي عطية، وحسن علي محمد السماحي»، وذلك بعد استغاثات أهالي البرلس ومطالباتهم المتكررة بالإفراج عنهم.

وتابع أن الصيادين سيتوجهون إلى مصراتة، بانتظار الإفراج عن مركب الصيد «علي القزق»، ثم العودة إلى أرض الوطن، بعد 50 يوماً من الاحتجاز، حيث تم القبض عليهم أثناء عملهم على مركب الصيد بطريقة غير شرعية، وقادتهم الأحوال الجوية إلى دخول المياه الإقليمية الليبية، حيث تم إلقاء القبض عليهم، وإيداعهم أحد السجون بمدينة بني غازي شرق ليبيا.

وكان أهالي الصيادين قد تلقوا اتصالات استغاثة من ذويهم قبل احتجازهم في بني غازي، مؤكدين أن بعض الليبيين تواصلوا معهم، وأبلغوهم بمكان احتجازهم داخل أحد السجون، مما جعلهم يوجهون استغاثات للخارجية المصرية، حتى تم الإفراج عن ذويهم.