ضبط مسؤولين بمحطة تعبئة غاز بوتاجاز تصرفوا في 131,9 طن

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، من ضبط (محطة لتعبئة غاز البوتاجاز تابعة لإحدى الشركات الخاصة - كائنة بدائرة قسم شرطة السادات)، لتصرف المسؤولين بالمحطة في كمية من الغاز الصب، تقدر بنحو (131,9طن)، وعدم إثبات فواتير لكمية تقدر بنحو (20,54 طن غاز صب).

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، واتخذت الإجراءات القانونية.