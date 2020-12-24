الكشف على 1441 مريضا بقافلة طبية مجانية لقرية «المالحة» بالدقهلية

أطلقت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية قافلة طبية علاجية إلى قرية «المالحة» التابعة لمركز المنصورة، واستمرت على مدار يومي 21 و 22 ديسمبر 2020 ضمن خطة المديرية للوصول إلي المناطق البعيدة لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، ووقعت خلالها الكشف الطبي على 1441 مواطن.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة استمرت على مدار يومين، بمشاركة 10 عيادات طبية متخصصة شملت: 2 عيادة باطنة و 2 عيادة أطفال، وعيادة جلدية، وعيادة جراحة، وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم أسرة وأسنان. .

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أن البيان الختامي للقافلة العلاجية تضمن الكشف على: 357 باطنة، و 370 أطفال، و 232 عظام، و 72 جراحة، و 143 نساء وتنظيم أسرة، و 152 جلدية، و115 أسنان.

وأشار إلي توفير 135 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 333 تحليل مختلف للمرضى، و142 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 145 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 7 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل 3 قرارات نفقه الدولة مؤكدا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.

من جهة أخرى، تستعد مديرية الصحة لإطلاق قوافل يناير 2021 والتي ستشمل مراكز «بلقاس، المنصورة، أجا، شربين، ميت غمر» وذلك بالمناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

وتشمل خريجة القوافل الطبية خلال شهر يناير 2021 كلا من: قرية ميت دمسيس، مركز أجا، خلال يومي 1 و 2 يناير وقرية ميت أبو خالد، مركز ميت غمر يومي 4 و 5 يناير، وقرية قراش مركز بلقاس يومي 11 و 12 يناير، وقرية كوم بنى مراس، مركز المنصورة يومي 18 و 19 يناير، وقرية جاليا الثانية مركز بلقاس يومي 25 و 26 يناير، وقرية منشأه النصر، مركز شربين يومي 29 و 30 يناير.