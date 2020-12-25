الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد.. والبابا ثيؤدوروس يتلقى التهاني

يترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي الخاص بعيد الميلاد المجيد، في الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بكنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة، طبقا لتقويم الكنائس الغربية، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وممثلين عن شيخ الأزهر ورئيس الوزراء وعدد من المسئولين والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

بطريرك الروم الأرثوذكس: ستغمر الأضواء والأصوات السعيدة الأسواق الخائفة من كورونا

ومن المقرر أن يتلقى بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، عقب انتهاء القداس الإلهي، التهاني من المسئولين المشاركين في القداس والذين سيتوافدوا على المقر البطريركي بالقاهرة لتقديم التهنئة بتلك المناسبة من المسؤولين الرسميين وأتباع الطائفة في مصر.

وبحسب بطريركية الروم الأرثوذكس، سيلقي البابا ثيؤدوروس الثاني كلمة خلال القداس بمناسبة العيد تحمل عنوان: «هيا إيها المؤمنون لكي نرى أين ولد المسيح..»، يقول فيها: «يولد المسيح في كل لحظة من حياتنا في الكنيسة. وفي هذا العام سوف تغمر الأضواء والأصوات السعيدة مرة أخرى الأسواق الخائفة من الوباء المنتشر مؤخرا، سوف تستوعب الشوارع المزينة معاناتنا التي ستظهر حولها في كل مكان. لا يبدو أن مذاق الحلويات الطيب والأطعمة الشهية التي لم نمسها على مائدة هذا العيد قادرة على إزالة المرارة التي نشعر بها جميعا، وأعتقد أنه حتى الموسيقى وبغض النظر عن مدى إعلانها بصوت عال عن الاحتفالات الدنيوية من المستحيل أن تغطي على صرخات نفوسنا».

ويختتم البطريرك كلمته بالقول: «عيد ميلاد مجيد، عيد ميلاد لا فساد فيه، عيد ميلاد أزلي ملئ بالآمال وموفور بالتفاؤل والتعاضد والمحبة والتواصل».

اليوم.. إيبارشيات الروم الأرثوذكس بأفريقيا تحتفل بعيد الميلاد

وتحتفل اليوم الجمعة، جميع إيبارشيات أفريقيا لبطريركية الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، بينما أقيم مساء أمس الخميس، قداس عيد الميلاد بمطرانية طنطا حيث ترأس الأنبا نيقولا، صلوات القداس في كنيسة القديس جيورجيوس.