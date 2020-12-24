المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 5 سنوات بحق 3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من عاملين تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم، في جلسة اليوم، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال والمستشار خالد على إبراهيم على والمستشار محمد ابوالفتوح حبص وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين "م.م" و"ع.أ.و"سرقا المجني عليهما بمعاونة آخر بالطريق العام وأشهروا في وجههم الأسلحة النارية وأطلق الأول عيارًا ناريًا استقر في ظهر المجني عليه الأول، وأن المتهمين حازوا سلاحين ناريين وفرد خرطوش وطلقات واستولوا علي دراجة نارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة من المجني عليهما، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأحالتهم إلى جنايات بنها التي قضت بححمها المتقدم.

ترجع وقائع القضية إلى تلقي اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطار من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ بقيام عاطلين بسرقة عاملان بالإكراه علي أحد الطرق الداخلية بالمدينة .

إنتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس المباحث وتبين قيام م م وع أ وط م واخر بسرقة ص م وح م بالطريق العام وأشهروا في وجههم الاسلحة النارية واطلق الاول عيار ناري استقرت بظهر المجني عليه الاول كما ان المتهمين حازوا ٢ سلاح ناري وفرد خرطوش وطلقات واستولوا علي دراجة نارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.