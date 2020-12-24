الصحة: «نصنع أدوية بروتوكول العلاج بنسبة 100%.. وقريب قوي هنعدي الأزمة»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن اللجنة واجهت تحديات كثيرة على مستوى بروتوكول علاج فيروس كورونا الذي واجهته مثل بلازما المتعافين وعقاري الهيدروكسي كلوروكين وريمديسيفير لكنها نجحت فيها جميعًا لأن هدفها الحفاظ على صحة المصريين وليس الرد على المشككين والالتزام بالأدلة العلمية المتاحة: «هدفنا ألا يصاب المصريون، وأن يتعافى المصابون»، مشيرًا إلى أن تدريب الأطباء الشباب كان من أبرز التحديات التي واجهت اللجنة.

الصحة عملت كمركز أبحاث ونشرت أوارق بحثية

وأضاف «حسني» خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة والسكان للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج خلال عام: «أجرينا الدراسات البحثية فيما يتعلق بالأدوية المستخدمة في البروتوكول، ولم يقتصر دور وزارة الصحة على تقديم الخدمة، بل عملت كمركز أبحاث في منتهى القوة ونشرنا أوراق بحثية عالمية».

ووجه «حسني» الشكر لكل مقدمي الخدمة وصناع الدواء في مصر، مشددًا على أن البروتوكول المصري أصبح يصنع داخل مصر بنسبة 100%، «كل يوم حد من الدول العربية بيكلمني ويطلب مني إرسال نواقص الأدوية في بلادهم، وبالتالي مصر فإن مصر ستظل هي الدولة الرائدة التي تقود الدول العربية، لكننا لسنا راضين عما قدمناه ولا نريد كلمة شكر، وقريب أوي هنعدي الأزمة».