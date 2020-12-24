رئيس شركة فاركو: حولنا مصنع «فوط» لصناعة خامات الدواء في عامين فقط

قال شيرين عباس حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إن تصنيع المواد الخام في مصر كان أمرا صعبا عام 2013، ولكن كان يجب تصنيع الخامات في مصر، خاصة أن كيلو المادة الخام من الدواء كانت بمليون دولار عام 2013، لافتًا إلى أنه حاول فتح مصنع دواء في مصر، وعند البحث عن مصنع للأدوية لم يجد مكانا مناسبا، فتم شراء مصنع «فوط»، مع جلب 20 شخصا من إيطاليا وتم تحويله لمصنع خامات دوائية في عامين.

وأضاف «حلمي»، خلال مؤتمر صحفي خاص بوزارة الصحة للحديث عن أزمة فيروس كورونا، أن مشروع الـ 100 مليون صحة جاء بعد عزيمة وإرادة سياسية قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل القضاء على قوائم الانتظار من المرض، والعمل على الحفاظ على صحة المصريين، وبالفعل نجحت مصر في القضاء على قوائم الانتظار.

وتابع أن مصر اليوم وضعت خريطة صحية، ورعاية متكاملة وتأمين صحي للمصريين، بعدما كانت مصر بها مشاكل كبيرة وقوائم انتظار واضحة.

تم البدء على أكثر من بحث علمي لصناعة أدوية في مصر

وأردف أنه بمساعدة الدولة في البحث العلمي، تم البدء والعمل على أكثر من بحث علمي على أكثر من دواء، ليكون بصناعة مصرية خلال الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بتوطين الصناعة كان هناك صناعات غير موجودة، ولكن الآن أصبحت مصر تصنعها في الكثير من الخامات الخاصة بالأدوية.

وواصل أن بالتعاون مع شركة فاكسيرا وسيديكو نقوم بعمل كيان في مصر يصنع أفضل أدوية للأورام بالتعاون مع أكبر شركات الدواء في العالم، بسعر يكون في متناول كل المصريين، بدلا من الأسعار الضخمة والخرافية المتواجدة في دول مختلفة، وكل ذلك تحت إشراف جهات أمنية وحكومية مصرية.