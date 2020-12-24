طقس الجمعة.. دافئ معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية على الوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة؛ إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، وشبورة مائية ورياح معتدلة بارد على تلك المناطق.

ونوهت الأرصاد في بيانها، اليوم، إلى أن الطقس سيكون دافئ على جنوب سيناء، بارد ليلا مع وجود رياح معتدلة على المناطق كافة.

وتشهد مناطق شمال الصعيد طقس مائل للدفء، بينما جنوب الصعيد مائل للحرارة، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

وأكدت الأرصاد وجود أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، ومن شمال ووسط الصعيد كذلك.

كما تتاثرالبلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 12

الإسكندرية 20 14

وداي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 20 13

بلطيم 20 14

مطروح 19 12

السلوم 17 12

سيوة 20 09

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 21 11

نخل 19 05

نويبع 22 16

طابا 22 11

كاترين 17 03

الطور 22 14

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 23 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 08

بني سويف 20 08

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 24 10

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 12

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 23 13

شلاتين 27 18

أبورماد 26 18

حلايب 26 19

رأس حدرية 25 19.