محافظ كفر الشيخ: ملاك 75% من المباني المخالفة قدموا طلبات تصالح

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تلقت 110 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، بقيمة 498 مليون جنيه، مشيدا بإقبال المواطنين على التصالح.

ولفت المحافظ، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، إلى أنه جرى التيسير على المواطنين بإنشاء نحو 88 مركزا تكنولوجيا مصغرا داخل المدارس، بالتنسيق مع مديريات التعليم، للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية التي تتيحها.

وأضاف «نور الدين» أنه جرى تدشين 13 مركزا للمعلومات، مع إتاحة بوابة الخدمات الحكومية منذ نحو شهرين، مؤكدا ان نسبة التصالح تجاوزت 75% من إجمالي المباني المخالفة في المحافظة.

وتابع محافظ كفر الشيخ: «من خلال هذه البوابة يستطيع المواطن من خلال موقعه أو منزله أو مكان عمله حتى لو كان خارج الجمهورية أن يزور الموقع، ويكتب مستنداته ورقم هاتفه وستصله رسالة برقم التصالح بعد الفحص، وسيمكنه تسديدها عبر الشبكة الإلكترونية بأي وسيلة».

كثافات كبيرة بالمراكز التكنولوجية للتصالح

ونوه اللواء جمال نور الدين، إلى أن كل التسهيلات التي قدمتها الدولة شجعت المواطنين على التقدم بطلبات التصالح: «نشهد كثافات كبيرة في بعض المراكز، وهو أمر إيجابي للغاية؛ لأنه يعني أن المواطنين جميعا يريدون أن يدخلوا تحت مظلة القانون، ويعلمون أن عائد مبلغ التصالح سيرجع لهم ولبقية المواطنين من خلال شبكات المياه وغيرها من الخدمات».

ولفت المحافظ، إلى أنه "أعلن في كل الوسائل الممكنة أهمية أن يستظل كل المخالفين بالقانون؛ لأنه ليس في صالحهم أو الدولة أن يكونوا خارج الإطار القانوني»، مشددا على أن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة في القرى، وبالتالي فإن هذا الإجراء حافز فعلي على الأهالي للإقبال على التصالح، ومن ثم فإن عددا ضخما استجاب للقانون، على أن يجرى اتخاذ الإجراءات ضد الفئات التي لم تستجِب.