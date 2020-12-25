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محمود مسلم

مواقيت الصلاة الجمعة 25-12-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:05 ص | الجمعة 25 ديسمبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة من كلمات البحث التي دائما ما يبحث عنها البعض لمعرفة مواعيد الصلوت وتحديدًا صلاتي الفجر والعشاء، لذا توفر «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب 05:02

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:23

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:29

 

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 11:49

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:22

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:25

 

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب: 05:08

أذان العشاء: 06:30

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