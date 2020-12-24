تعرف على تفاصيل وكيفية التسجيل في المبادرة القومية «بكرة ديجيتال»

تحت عنوان «بكرة ديجيتال» أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة قومية لتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظات، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مصر الرقمية» لبناء مجتمع رقمي تفاعلي، واستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، ويتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن تنطلق بمحافظة بورسعيد خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تعد المحافظة الرقمية الأولي بمصر.

وتأتى مبادرة «بكرة ديجيتال» من خلال مشروع طور وغير تحت رعاية الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وقطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات، بالتعاون مع كل من كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت.

تستهدف المبادرة الشباب من عمر 14 عاما وحتى 40 سنة، وتمنح الشباب فرصة للتطوير من مهارتهم، وتمكنهم من الحصول على شهادات معتمدة.

محاور مبادرة بكرة ديجيتال

تشمل المبادرة القومية مجموعة متعددة من برامج رفع الوعي الرقمي، فضلا عن عدد البرامج التدريبية تنفذ على يد مدربين معتمدين، وتنقسم إلى 3 محاور رئيسية، وهي:

المحور الأول: لقاءات تعريفية وورش عمل لرفع الوعي حول أهمية التحول الرقمي.

تقام مجموعة من اللقاءات حول التحول الرقمي والمجالات التي سيتم رقمنتها والذكاء الاصطناعي، داخل مراكز الشباب بمحافظة بورسعيد أو المدينة الشبابية.

المحور الثاني: مجموعة من الندوات الافتراضية.

يتم عقد لقاءات افتراضية مرة أسبوعيا على مدار 3 أشهر، لمناقشة عدة موضوعات أبرزها: «التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وضع الأهداف، تحليل البيانات وريادة الأعمال»، بالإضافة إلى تدريبات افتراضية على مدار 7 أيام تدريبية حول الأمية الرقمية.

المحور الثالث: التأهيل للحصول على شهادة اعتماد إخصائي برامج مكتبية.

تقام تدريبات افتراضية لتأهيل الشباب للحصول على شهادة اعتماد إخصائي برامج مكتبية Microsoft Office Specialist لمدة 10 أيام.

يمكن التسجيل للمشاركة في مبادرة بكرة ديجيتال من خلال رابط الاستمارة الموجود على صفحة وزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».