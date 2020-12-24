توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة وأمطار تصل لمتوسطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صادر عنها اليوم، توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، اعتبارا من غدا الجمعة 25 ديسمبر، وحتى الأحد 27 من الشهر نفسه، حيث أعلنت الهيئة، أن يكون طقس الجمعة، معتدل نهاراً بارد ليلاً، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى انتشار كثيف للشبورة المائية.

أما عن طقس السبت، مائل للدفء نهارا، على القاهرة والوجه البحري، شمال الصعيد، معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا على جنوب الصعيد، ودافئ نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

فيما يكون طقس الأحد، مائل للدفء نهارا، على القاهرة والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، دافئ نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الجمعة 25 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم السبت 26 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأحد 27 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.