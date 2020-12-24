5 أجهزة أقل استهلاكا للكهرباء لا تتسبب في رفع الفاتورة

يسعى كثير من المواطنين لشراء بعض الأجهزة المنزلية التي تتميز بالاستهلاك القليل للكهرباء حتى لا تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الكهرباء الشهرية إذا تم تشغيلها واستخدامها بالشكل الأمثل.

أجهزة تؤدي لانخفاض فاتورة الكهرباء

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك 5 أجهزة تعتبر الأقل استهلاكًا للكهرباء وتؤدي إلى انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية إذا استخدمت بشكل صحيح.

واستعرض المصدر الأجهزة الأقل استهلاكًا للكهرباء، وهي:

* التليفزيون:

- من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل منخفض، فهو يستهلك تقريبًا 150 وات في ساعة واحدة من التشغيل.

* الريسيفر بأنواعه:

- من أقل الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، ويجب فصله بعد الانتهاء من استخدامه حتى لا يستمر في استهلاك الكهرباء.

* اللاب توب

- من الأجهزة التي تستخدم أيضًا لفترات قليلة، كما أنه يستهلك كهرباء ما بين 20 و50 وات في الساعة.

* المروحة المتحركة

- تستهلك المروحة المتنقلة «المتحركة» ما بين 10 و25 وات في الساعة الواحدة من التشغيل.

* اللمبات الموفرة

- تستهلك تقريبا 25 وات في الساعة الواحدة من التشغيل لذلك ينصح باستبدال جميع لمبات المنزل باللمبات الموفرة.

كيف ترشد الاستهلاك وتقلل فاتورة الكهرباء؟

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من النصائح التي تؤدي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفر في قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، وهي:

- فصل الأجهزة الكهربائية في حالة الابتعاد عن المنزل لفترة من الزمن أو السفر.

- استخدام سخان الغاز بدلا من السخان الكهربائي، وفي حالة استخدام الكهربائي يُنصح بغلقه بعد الانتهاء من استخدامه أو أثناء فترة عدم التشغيل.

- استخدام اللمبات الموفرة والابتعاد عن استخدام اللمبات العادية.

- تشغيل الغسالة بحمولتها الطبيعية، ويجب تجنب وضع حمولة أزيد من طاقتها، إضافة إلى عدم تشغيلها مرات عديدة في اليوم.

- عدم إنارة جميع حجرات السكن في وقت واحد مع الاكتفاء فقط بإنارة الغرفة التي نجلس فيها.

- شراء واستخدام الأجهزة الموفرة للكهرباء.

- من الأفضل عند تشغيل المكيف، أن يتم غلق جميع النوافذ والستائر لمنع تسريب الحرارة.