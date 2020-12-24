خفض الفائدة 1% على شهادات الـ3 سنوات في بنكي الأهلي ومصر

كشفت مصادر بالبنك الأهلي أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك، قررت اليوم الخميس تخفيض العائد السنوي على شهادتها البلاتينية «ثلاث سنوات» اعتبارا من الإصدارات التي تتم بعد نهاية عمل اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 لتصبح 11٪؜ سنويا للشهادات التي تصرف عائدها شهريا بدلا من 12٪؜ سنويا.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن هذا القرار يأتي على خلفية التحسن في الأداء الاقتصادي ومستويات التضخم المنخفضة، مع استهداف البنك لاستمرار احتفاظ المودعين بأعلى عائد على مدخراتهم، مشيرا إلى استمرار الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بدون تعديل في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم بالإبقاء على أسعار الإيداع والاقراض دون تغيير.

وتابعت المصادر، أنه تقرر التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية «ثلاث سنوات» التي كانت تصرف العائد كل ثلاثة شهور، وفي حالة سابق اختيار العميل التجديد التلقائي للشهادة ذات العائد الربع سنوي، فسيتم تجديد قيمتها عند الاستحقاق في الشهادة البلاتينية ذات دورية العائد الشهرية، مع استمرار الشهادات القائمة بالسعر المطبق عليها حتى تاريخ استحقاقها.

كما أكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية، أن البنك قرر خفض شهادة القمة ذات العائد الشهري، من 12 % إلى 11% وإلغاء الشهادة ذات العائد الربع سنوي، ويقدم بنك مصر شهادة القمة، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، وفئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد شهري، وتمنح عائد ثابت يبلغ 11% شهرياً بعد قرار خفض الفائدة.

كما قرر البنك إلغاء الشهادة الثلاثية، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد كل ثلاثة شهور.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.