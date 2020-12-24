انتهاء قداس الكاثوليك احتفالا بمناسبة عيد الميلاد

انتهى منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد، للأقباط الكاثوليك، الذي أقيم بكاتدرائية العذراء «سيدة مصر» في مدينة نصر بالقاهرة، الذي ترأسه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريركِ الإسكندريَّةِ وسائِرِ الكِرازَةِ المُرقسيَّةِ للأقباطِ الكاثوليك، وشهد حضور عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم أحمد الأنصاري، أمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقيم وسط إجراءات أمنية مشددة، إلى جانب إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد طبقا لتعليمات السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر.

واختتم القداس بشكر الحضور وعلى رأسهم مندوب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاضرين للقداس، والمسئولين الذين أوفدوا ممثلين عنهم لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

وتلقى الأنبا إبراهيم أسحق، ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية، التهاني من المسئولين والشخصيات العامة التي شاركت في القداس الذي أقيم طبقا لتقويم الكنائس الغربية.

وقداس عيد الميلاد المجيد الذي كانت تؤمنه قوات من وزارة الداخلية من الخارج، وتشرف على تنظيمه كشافة الكنيسة القبطية الكاثوليكية من الداخل، شهد تعزيزات أمنية مكثفة، حيث انتشرت قوات الأمن حول الكاتدرائية، ومشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إلى الكاتدرائية أو الوقوف بجوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، بينما حرص كشافة الكنيسة من الداخل على التحقق من توافر الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتمثل في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي، ومنع التجمعات أو التزاحم.

وأقامت كل الطوائف الكاثوليكية في مصر، مساء اليوم الخميس، قداسات عيد الميلاد المجيد، بمشاركة شعبية محدودة.وعيد الميلاد المجيد هو ذكرى ميلاد المسيح طبقا للاعتقاد المسيحي في مزود ببيت لحم، وهو يعد ثاني أهم الأعياد المسيحية، ولا يذكر الكتاب المقدس موعد محدد لميلاد المسيح إلا أن الكنائس توافقت على تحديد هذا الموعد ميلادا للمسيح في مجمع نيقية عام 325 ميلادي.