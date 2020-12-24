إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الخميس، العاملين بأربعة مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق، بسبب الغياب عن العمل.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة على مراكز الشباب، حيث أمر مدير عام الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة متابعة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة، لمتابعة بعض مراكز الشباب بإدارات شباب قليوب، والخانكة، وشبين القناطر.

ففي إدارة شباب قليوب، جرى متابعة مركز شباب جزيرة النجدي، وتبين أن المركز مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، أما في إدارة شباب الخانكة جرى متابعة مركز شباب عرب العليقات البحرية، وتبين أن المركز مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب شبين القناطر، جرى متابعة مركز شباب نوى، والكوم الأحمر منشأة الكرام، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، في حين تبينت اللجنة من أن مركز شباب مدينة شبين القناطر، ومركز شباب تل بني تميم، ومركز شباب طحانوب مفتوحة وتمارس نشاطها في ظل غياب بعض العاملين بها.

وقد أوصت اللجنة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، واستكمال بيانات العاملين بسجل الحضور والانصراف، والاهتمام بنظافة المراكز مع مراعاة رفع علمي الجمهورية والمحافظة على مقر المركز.

كما أمر "الصبروط" بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وفي نفس السياق نفذت مديرية الشباب والرياضة المشروع القومى لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالتعاون مع الإدارة المركزية لللتنمية الرياضية، وذلك فى ضوء الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، وفى إطار تنشيط فاعليات الرياضة داخل المجتمع.