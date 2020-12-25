افتتاح ميداني «الشهيد إبراهيم الرفاعي وأجا» بعد تطويرهما في الدقهلية

افتتح هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، الخميس، ميدانين جديدين، الأول في مركز بلقاس، ويحمل اسم الشهيد إبراهيم الرفاعي، قائد المجموعة 39 قتال صاعقة خاصة في حرب أكتوبر، والميدان الثاني في مدينة أجا بمدخلها الغربي، في إطار خطة «ميدان جديد بكل مدينة» بالإضافة إلى افتتاح تطوير ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية لمجلس مدينة بلقاس.

حضر افتتاح ميدان الشهيد الرفاعي، كل من العقيد تامر العوضي المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، والنائبين وحيد قرقر وفايز الذكي، نائبي دائرة بلقاس، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وجري تنفيذ الميدان بالمشاركة المجتمعية من أبناء مركز ومدينة بلقاس، كما افتتح نائب المحافظ مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال تهيئة البيئة المناسبة للعاملين التى تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه عملا على راحة المواطنين المترددين لطلب الخدمات المختلفة من القطاعات والإدارات بديوان المركز.

وتوجه نائب المحافظ لافتتاح ميدان مدخل مدينة أجا الغربي الذى تم تطويره ورفع كفاءته بمشاركة المجتمع المدني لأبناء مدينة أجا، وذلك بتكلفة 400 ألف جنيه، جميعهم بالجهود الذاتية، بحضور رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا.

وقال «الشيخ»، إننا نعمل على تنفيذ خطة المحافظة المتكاملة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كل قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة، وكذا تشجيع المشاركة المجتمعية التى تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين ومساندة أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، أن هناك خطة شاملة لتطوير الميادين وإنشاء ميادين جديدة بنطاق المحافظة، وأن «مبادرة ميدان جديد» في كل مدينة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمدن ورسم صورة راقية بربوع المحافظة بما يليق بأهلنا بالدقهلية، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ ميادين جديدة في أماكن حيوية بالمدن يتم اختيارها بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لمدن ومراكز المحافظة.