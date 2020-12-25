خبراء: أعداد مصابي كورونا أضعاف المعلن عنها

يعتقد البعض أن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر أكبر بكثير مما تعلنه الحكومة في التقرير اليومي للإصابات، وطبقًا لبيانات وزارة الصحة فإن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله حتى أمس الخميس، هو 128993 حالة إصابة من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و7260 حالة وفاة.

نرصد خلال السطور التالية الحجج التي يعتمد عليها أصحاب هذا الرأي، وفقا للنقاط التالية:

عضو العليا للفيروسات: الأعداد الحقيقية 10 أضعاف المعلن

الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أكد أن الموجة الثانية سريعة الانتشار مثل انتشار النار كالهشيم والإصابات، وهناك إصابات تنفسية شديدة حاليا وهذا لم يكن موجودا في الموجة الأولى، ومن أعراض المرض حاليا، النهجان وارتفاع درجات الحرارة، وبعد إجراء تحاليل الدم والأشعة المقطعية تكشف انتشار الفيروس بشكل سريع.

العدد الحقيقي يزيد 10 أضعاف الموجود في بيان الصحة

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الأعداد الحقيقية للإصابات بكورونا في مصر، تزيد 10 أضعاف على أعداد المصابين في البيان الخاص بوزارة الصحة، نظرًا لأنه أحيانا لا يتم تسجيل الإصابات الخفيفة ويتم عزلها في المنزل، مشددًا على أن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة أرقام صادقة وتعبر عما يصل للوزارة بالفعل، مشيرا إلى أنه في الموجة الحالية تأتي بعض الأسر كاملة مصابة وليس شخص واحد، كما حدث في الموجة الأولى، فالإصابات حاليا مرتفعة في المنازل وأماكن العمل، وهناك دراسة حاليا وحضور بالمدارس والجامعات، وهذا لم يحدث أثناء الموجة الأولى، مشيرا إلى أن إصابات الأطفال خفيفة.

عضو بـ«العليا للفيروسات»: إصابات كورونا الحقيقة 10 أضعاف بيان الصحة

أستاذ اقتصاديات الأوبئة: المسحات تتم على 5% فقط من عدد الإصابات

وتحدث الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر وذلك في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وقال عنان، خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال في برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن المسحات التي يتم إجراؤها على مصابي الفيروس تمثل 5% فقط من عدد الإصابات في مصر.

2 مليون مصاب بكورونا في مصر

وأضاف: «تقريبا فيه في مصر 2 مليون إصابة بفيروس كورونا»، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل بناء على هذا الرقم في وزارتي الصحة والتعليم العالي.

Ehab

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية وسط البلاد، قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم ويصيب ويقتل ملايين البشر.