مصدر: جار إعادة قطار قنا إلى مساره ولا إصابات بين الركاب

قال مصدر مسؤول بسكك حديد قنا، إن القطار الذي خرج عن مساره بمركز قفط، جنوب المحافظة، صباح اليوم، بدايته محافظة الأقصر ونهاية خطة محافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن إحدى عجلات القطار خرجت عن القضبان ما أدى إلى توقف حركة القطارات ولم ينجم عن الحادث أية إصابات.

وتابع إن القطار الذي يحمل رقم ١٥٧ قطار مميز درجة ثالثة، كان في طريقه إلى محطة مدينة قنا بعد خروجه من الاقصر.

وأشار إلى أن الهيئة استدعت فريقا فنيا من ورشة محافظة الأقصر وجرار قطار احتياطي للمساعدة ، لافتا إلى أن حركة القطارات من الاتجاه القبلي إلى البحري متوقفة حاليا، وستعود إلى طبيعتها فور الانتهاء من عمليات الإصلاح، وتابع: "نحمد الله إنه لا يوجد إصابات خاصة وأن القطار يستقله ركاب كُثر".

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وفرضت كردونا أمنيا في محيط الواقعة حتى الانتهاء من إعادة القطار إلى مساره، فيما غادر الركاب موقع الحادث لاستقلال سيارات منهم من ذهب إلى محافظة قنا ليكمل رحلته ومنهم من عاد للأقصر، فيما بقي انتظر أخرون على جانبي الطريق بعد تأكيد مسؤولو الهيئة استمرار الرحلة.

وقال محمد كامل، أحد الركاب، إنه بعد استقلال القطار من محطة الاقصر فوجئنا بتوقفه في قفط جنوب قنا لخروج إحدى العجلات من العربة، ولكن الحمدلله السائق كان حكيم ولم يحدث إصطدام بين العربات او غصابة بين الركاب.