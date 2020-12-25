حلم «الآيفون» يتحول لـ«كابوس».. «محمود» قتل جاره فاستحق «الإعدام»

حلم شراء هاتف محمول «آيفون» دفع طالب جامعي لقتل جاره المسن وسرقة تحويشة عمره، ليشتري الهاتف الذي يريده، لكن تلك الجريمة قادته مكبلًا إلى ساحة القضاء ومنها إلي حبل عشماوي.

وبينت التحقيقات وأوراق القضية أن الطالب «محمود .ع»، 20 عاما، عقد عقد العزم وبيت النية لسرقة أحد موظفي وزارة الأوقاف على المعاش يدعى «صبحي ف.ع.ع» 65 عاما، والذي تربطه به صلة قرابة، إلاّ أنّ المتهم قام بقتل الضحية للاستيلاء على مبلغ مالي وفر هارباً قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

المتهم استغل ظروف الضحية

الظروف الاجتماعية التي كان يعيشها المجني عليه، حيث كان يقيم بمفرده داخل منزله بمركز مشتول السوق التابع لمحافظة الشرقية، كانت السبب الرئيسي لتسهيل مهمة الجاني لارتكاب جريمتي السرقة و القتل، حيث استغل المتهم سكون الليل وهدوء الشوارع و استل سكيناً خبأها في طيات ملابسه، ليتوجه بعدها إلى منزل الضحية وصعد إلى سطح العقار الذي يقيم به، قبل أن يحدث خرقاً يستطيع عن طريقه التسلل إلى غرفة نوم المجني عليه بعد تأكده من استغراقه في النوم.

بمجرد دخول القاتل إلى الغرفة حتى شعر الضحية بوقع أقدامه لينهض مفزوعاً من نومه و يتوجه مسرعاً لإشعال الإضاءة، و ما إن أبصر المتهم، حتى فوجئ بالأخير يقوم بتسديد عدد من الطعنات النافذة نحو صدره وبطنه وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أحضر الجاني سكيناً آخر من المطبخ القريب من الغرفة وأجهز على الضحية وذبحه للتأكد من وفاته ليفارق الرجل الستيني الحياة، متأثراً بالاعتداء الذي تعرّض له، سرق بعدها المتهم 13800 جنيه وهاتف محمول قبل أن يتخفى في جنح الليل و يفر هارباً من مسرح الجريمة.

المحكمة تقضي بإعدام القاتل

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغ بالعثور على جثة موظف ستيني مذبوح داخل غرفة نومه، و بعد إجراء التحريات اللازمة و حصر المشتبه بهم تم ضبط الجاني و بمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، لتسدل محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم محمود وأحمد حامد وحسام المكاوي وسكرتارية أحمد رمزي الستار على القضية، بإصدارها حكم بالإعدام شنقاً على الجاني، بعد ثبوت إدانته وإحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.