ضبط شخصين استوليا على 4.5 مليون جنيه من المواطنين بالقاهرة وسوهاج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في إطار تكثيف جهودها بمجال جرائم النصب والاحتيال وتوظيف الأموال، والاستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون، في ضبط عددا من القضايا.

وجاءت القضايا كالتالي: ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه على أكثر من 1.5 مليون جنيه من 5 مواطنين، بدعوى توظيفها في مجال السياحة، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

كما ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لتلقيه مبالغ مالية من 4 مواطنين، بلغت قرابة 3 ملايين جنيه، بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأسمنت، مقابل أرباح كبيرة، إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه.

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.