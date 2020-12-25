تحسبا لارتفاع الفواتير.. استهلاك 22 جهازا كهربائيا في الساعة بالأرقام

طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين بترشيد الاستهلاك، لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، خاصة مع تطبيق شرائح الاستهلاك الجديدة التي تم تطبيقها منذ أول شهر أغسطس الماضي.

من جانبه، كشف جهاز تحسين كفاءة الطاقة والترشيد بوزارة الكهرباء بالأرقام متوسط استهلاك 22 جهازًا منزليًا للكهرباء في الساعة.

ويرصد «الوطن» أبرز الأجهزة السالف ذكرها.

الثلاجة

تستهلك من نوع «20 قدم» نحو 540 وات في الساعة.

ﻭالثلاجه «16 قدم» تستهلك 475 وات في الساعة.

ﻏﺴﺎﻟﺔ الأطباق

تستهلك ما بين 1200 – 1500 وات في الساعة.

الخلاط

يصل الاستهلاك إلى 300 وات في الساعة.

اﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻳﻒ

يستهلك من «1500-600» وات في الساعة، وفقًا لأعلى أو أقل درجة يتم تشغيله بها.

ﺍﻟﻔﺮﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎئي

يصل استهلاك إلى 2000 وات في الساعة.

ﺍﻟﻘﻼﻳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎئية

تستهلك 1200 وات في الساعة

غلاية المياه

يبلغ استهلاك ﺳﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ المستخدم لعمل المشروبات الساخنة 400 وات في الساعة.

ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍلملابس

تستهلك ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍلملابس الأتوماتيكية 500 وات في الساعة، بينما بستهلك الغسالة اليدوية 300 وات في الساعة.

السخان الكهربائي

يصل استهلاكه إلى 100 وات في الساعة.

المكواة

يصل استهلاك المكواة إلى 1000 وات في الساعة.

التكييف

يصل متوسط استهلاك التكييف للحجرة الواحده إلى 1000 وات في الساعة، ويتراوح ما بين 2000 إلى 5000 وات في حالة لو كان تكييفًا مركزيًا.

المروحة

يتراوح استهلاك ﻣﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺴﻘﻒ مابين 10 – 50 وات، فيما تستهلك اﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ مابين 10 – 25 وات.

اللاب توب والكمبيوتر

يتراوح استهلاك اللاب توب ما بين 50-20 وات، مقارنة باستهلاك الكمبيوتر العادي والذى يتراوح مايين 80 الى 150 وات.

التليفزيون

يصل استهلاك التليفزيون إلى 150 وات في الساعة.

دفاية الزيت

تستهلك 2000 وات ما يعادل 2 كيلو.

الشواية الكهربائية

يستهلك من «2000 إلى 1500» وات ما يعادل كيلو ونصف وحتى 2 كيلو.

السشوار:

يستهلك من «500، 700، 1000» وات ما يعادل نصف وحتى كيلو.

التوستر

يستهلك 800 وات يقارب الكيلو.

التليفزيون

يستهلك 250 وات يقارب ربع كيلو.

الكاسيت

يستهلك 250 وات يعادل ربع كيلو.

الأباجورة

تستهلك من «40، 60، 100» وات.

اللمبة الموفرة للطاقة

يصل الاستهلاك إلى 20 وات.