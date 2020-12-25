مصادر: 50% من المعسل المطروح في الأسواق مغشوش بـ«ورق خص وجزر»

كشفت مصادر مسؤولة بشركات التبغ العاملة في مصر، عن زيادة نسبة «المعسل المغشوش» خلال الفترة الماضية، عبر المصانع غير المرخصة، والتي يطلق عليها مصانع «بير السلم».

مصادر: سوق المعسل يواجه أزمات عديدة حاليا

وقالت المصادر إن نحو 50% من المعسل المطروح في الأسواق مغشوش بطرق عديدة، من بينها خلطه بأورق «الخس والجزر المبشور».

وكشفت المصادر لـ«الوطن» أن سوق المعسل في مصر يواجه عقبات عديدة، نتيجة انتشار المصانع غير المرخصة، وزيادة حصتها السوقية خلال الفترة الماضية.

وقال أحد كبار المسؤولين بواحدة من الشركات العاملة بالسوق، إن سوق الشيشة شهد نموا واضحا على مدار السنوات الخمس الماضية، بمتوسط نمو سنوي 2%، غير أن الحصيلة الضريبية التي تحصلها الدولة انخفضت بنسبة كبيرة، لا تتلاءم مع هذا النمو.

وأكد المسؤول أن من بين العقبات التي تواجه القطاع، بيع بعض المصانع التي تعمل بترخيص رسمي، جزء من منتجاتها بشكل غير رسمي؛ إذ تباع دون طباعة ملصق «البندورال»، الذي يفيد بسدادها للضريبة المستحقة، ما يعني أن هناك منتجات تباع دون سداد ضريبة.

وطالب المسؤول الجهات الرقابية المتمثلة في مصلحة الرقابة الصناعية، وغيرها من الجهات، بضرورة التدخل السريع لوقف نزيف الخسائر الذي تتكبده الخزانة العامة، والمصانع التي تعمل بشكل رسمي، مؤكدا أن أكبر المتضررين من الموقف الحالي هو شركة الشرقية للدخان، باعتبارها أكبر منتج للمعسل في مصر.

وبحسب إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، فإن هناك نحو 42 مصنعا لإنتاج المعسل تعمل بشكل رسمي، مشيرا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أن هناك تحركات وتنسيقا مستمرا بين الشعبة والجهات المعنية، للقضاء على مصانع «بير السلم»، لافتا إلى أنه أصد قرارا قبل فترة، بقصر استيراد التبغ على المصانع المرخصة رسميا فقط.

وبحسب الموازنة العامة للدولة، فمن المستهدف أن تحصل ضرائب على منتجات السجائر والتبغ خلال العام المالي الحالي، بنحو 65.8 مليار جنيه، ووفقا لرئيس شعبة الدخان فإن 30% من تلك الحصيلة تأتى عبر مصانع المعسل، بينما تأتي بقية الحصيلة عبر مبيعات السجائر.