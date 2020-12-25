القابضة لمياه الشرب تنظم دورة في إدارة الأزمات للشباب

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي ، بالتعاون مع قطاع ادارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، «دورة إدارة الأزمات والتفاوض» لـ 30 شابا من منسقي أندية التطوع وفرق الجوالة، بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بمركز التدريب التابع لشركة الصرف الصحي بالقاهرة.

وضع سيناريوهات مسبقة لكافة الاحتمالات والمخاطر

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الازمات برئاسة الوزراء، واللواء دكتور حسام انور المشرف علي البرنامج بأكاديمية ناصر العسكرية، وعدد من القيادات والتنفيذيين بقطاع أزمات رئاسة مجلس الوزراء .

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي ، أهمية الدور الذى تؤديه إدارات الأزمات والطوارئ، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لكافة الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها.

عملية تطهير كاملة لكافة المطابق وبالوعات الصرف

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن الشركة تبدأ استعداداتها لموسم الأمطار من خلال عملية تطهير كاملة لكافة المطابق وبالوعات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، بداية من شهر 9 من كل عام، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتنفيذ خطط الانتشار السريع للمعدات بمناطق التمركزات ومنها مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمناطق المنخفضة، ويتم نشر المعدات طبقا لكثافة كل منطقة.

منظومة اللاسكي والطوارئ لسرعة التعامل مع الأعطال

وأشار إلى أن إدارة الأزمات جزء أساسي من منظومة العمل بالشركة للتعامل الفوري على مدار 24 ساعة، ولدينا منظومة اللاسلكي والطوارئ لسرعة التعامل مع الأعطال.

وقال إن الشركة نفذت عددا من الحلول العاجلة لبعض المناطق الساخنة، كما أجرت عددا من الدراسات مع المراكز البحثية والجامعات لتحديد أنسب الحلول القابلة للتطبيق لاستيعاب مياه الأمطار، والتخطيط الدائم للتعامل مع المناطق الساخنة.

التعامل مع الأمطار من شفاطات وطلمبات

وقدّم المهندس عادل حسن، شرحا عمليا للمعدات المستخدمة فى التعامل مع الأمطار من شفاطات وطلمبات شفط مياه، ودور كل معدة فى التعامل والسعات الاستيعابية للمعدات، بالإضافة إلى شرح المعدات والمهمات الخاصة بتأمين العاملين أثناء التعامل وأثناء القيام بعمليات التطهير سواء بالأشخاص أو بالمعدات، مع الاهتمام بتدريب العاملين للتعامل مع المعدات بكفاءة.

وشاهد الحضور تجربة عملية لقيام أحد الغطاسين لمهام عمله لحل مشكلة أى سدد بالمطابق والشبكات نتيجة وجود سدد، فيتم نزوله لرفع أسباب السدد، ويكون مؤمن تماما بوسائل السلامة والصحة المهنية من بدل غطس واسطوانة اكسجين ومنظومة هواء متكاملة، كما تقدم الرعاية الصحية الشاملة للغطاس والكشف الدورى عليه والتدريب المستمر للتجديد شهادة سماحية الغطس.

وقال محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ ب الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي ، أن الشركة حريصة على نقل الخبرات وتعليم واكتساب الخبرات للشباب المصري علي مواجه حدوث الازمات والكوارث بالمحافظات، كنواه لتعليم اكبر قدر من الشباب المصري بمراكز الشباب مواجه وتكوين فرق في ادارة الازمات والكوارث.

وألقى مدير إدارة الطوارئ، محاضرة بعنوان «دور الشركة القابضة فى إدارة أزمة الأمطار والسيول»، ومراحل التعامل مع الأمطار والسيول، بدء من مرحة الاستعداد بالتجهيزات المتوقعة لأماكن سقوط الامطار من القيام بعمل شنايش للامطار طبقا للأماكن الساخنة، والتي تم توقيعها على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS وصيانه المحطات والروافع لرفع كفائتها قبل حلول موسم الأمطار والسيول، ويتم نشر المعدات قبل 24 ساعه من الوقت المتوقع لسقوط الأمطار، والتأكد من توافر الوقود الكافي لتشغيل المولدات الكهربائية، وشملت الدورة التدريبية شرحا عمليا للتعامل مع أزمات كالسيول والأمطار، من جانب جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة لسرعة سحب تجمعات المياه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

الأداء المتميز فى إدارة الأزمات والعمل بروح الفريق

وأشاد اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الازمات برئاسة الوزراء، ب الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي وشركاتها التابعة، والأداء المتميز في إدارة الأزمات والعمل بروح الفريق، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية المختلفة لخدمة المواطنين.

ووجه اللواء حسام أنور الشكر للعاملين بقطاع الصرف الصحي على مجهودهم المشرف في خدمة المواطنين والتعامل مع الأعطال، مشيرًا إلى قدرة الشركة على التعامل مع الأزمات، ونقل ما شاهده إلى الشباب من المتدربين بالأكاديمية.