فاروق فلوكس يتعرض لـ «وعكة صحية»

نفى الفنان فاروق فلوكس، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابته بفيروس كورونا، ودخوله العزل المنزلي، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال فاروق فلوكس، لـ«الوطن» إنه أصيب بنزلة برد شديدة إلى حدًّ ما، ويتناول بروتوكول العلاج الخاص بنزلات البرد، موضحًا أنه لا يخرج من منزله باستثناء بضع مرات، لا سيما في ظل أزمة كورونا، متابعًا: «مش بخرج عشان الفيروس ولا بقابل حد لحد ما الفترة دي تعدي على خير».

وكانت الفنانة يسرا قد أعلنت إصابتها بـ«كورونا»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتخضع للعزل المنزلي، والأمر ذاته مع المنتج جمال العدل، الذي أصيب بالفيروس أيضًا، وكذلك المخرجة إيناس الدغيدي.

فلوكس يهاجم رانيا يوسف

وكان فاروق فلوكس، قد شن هجومًا حادًا على الفنانة رانيا يوسف، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، في حوارها التليفزيوني المرتقب، عبر قناة «الرشيد» الفضائية مع المذيع نزا الفارس، حيث تباهت بمفاتن جسدها، بقولها: «مؤخرة مميزة».

وتساءل فاروق فلوكس في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن محاولات رانيا يوسف لإثارة الجدل في العامين الماضيين، قائلًا: «مش عارف بقالها فترة مش مظبوطة ليه؟.. بتستعرض نفسها بطريقة فجة.. هي ممكن تخسر الجمهور بسبب تصريحاتها دي».

وأبدى فاروق فلوكس توقعه بأن السبب وراء إثارة رانيا يوسف، للجدل طوال الشهور الماضية، هو عدم زواجها، قائلًا: «أعتقد ده نتيجة تواجدها لوحدها وكانت هتكون أهدى من كده لو متزوجة».

يذكر أن نزار الفارس ناشد نقابة المهن التمثيلية، بعدم اتخاذ أي إجراء ضد رانيا يوسف، إلا بعد عرض الحلقة كاملة في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا: «أتمنى من النقابة لا تحكم على إعلان الحلقة قبل نزولها».