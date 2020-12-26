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محمود مسلم

مواقيت الصلاة السبت 26-12-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:03 ص | السبت 26 ديسمبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

بفرق دقيقة أو دقيقتين تتغير مواقيت الصلاة من يوم للثاني وهو ما يدفع البعض للبحث عنها وتحديدًا قبل صلاتي الفجر والعشاء، لذا توفر «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها، مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب 05:02

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:23

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:29

 

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب: 04:59

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:25

 

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب: 05:09

أذان العشاء: 06:30

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