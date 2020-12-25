توفر 700 ألف فرصة عمل.. تعرف على حجم الإنجاز بالمنصورة الجديدة (فيديو)

قال المهندس محمد رجب، رئيس مدينة المنصورة الجديدة، إن الهدف من بناء المنصورة الجديدة، هو عدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الدقهلية، فكان لابد من إقامة المدينة الجديدة في المناطق الصحراوي التي تطل على البحر المتوسط مباشرة، وأن تكون قريبة من الدقهلية والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء المدن الجديدة سببه انحصار السكان في منطقة الدلتا، ومواكبة الزيادة السكانية.

الكورنيش

وأضاف «رجب»، خلال لقاء بفضائية DMC، أنه جارٍ إنشاء مدن من الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، لاستيعاب الزيادة السكانية، وخلق فرص عمل للأجيال القادمة، وما يميز مدينة المنصورة الجديدة وجود كورنيش مُخطط على أعلى مستوى، حيث يحتوي على مطاعم وكافيترية وممشى رئيسي يحتوي على أعمدة للكهرباء وحارة للدراجات، ومنطقة مخصصة لانتظار السيارات، وبرجولات ومناطق ألعاب وقراءة الكتب للأطفال وملاعب على الشاطئ لاستمتماع المصطافين الزائرين.

الإسكان

وأشار إلى أن المدينة مُخططة بشكل حديثة للغاية، وتبلغ مساحتها قريبًا 7200 فدان، والمدينة تشمل جميع فئات المجتمع، بداية من الشباب ومحدودي الدخل والفئات المتوسطة وفوق المتوسطة وأخيرًا للفاخر، حيث يوجد وحدات للإسكان الاجتماعي متميز مساحة 90 مترا، إضافة لسكن مصر بمساحة 115 مترا، ووحدات جنة تبلغ مساحتها من 130 حتى 140 مترا، والإسكان الفاخر يتمثل في الفلل والأبراج.

الخدمات

ولفت إلى أن الخدمات المتوفرة في المدينة يتم الانتهاء منها بالتوازي، حيث جرى إنشاء مدرستين تعليم أساسي حكومي، و8 أسواق تجارية، وكل محال مختلفة ومتعددة سواء سوبر ماركت أو جزارة أو فاكهة، كما يوجد به صيدلية ومركز طبي، ويكون مراقب من خلال الكاميرات لأي تحركات.

الكليات

وأشار إلى أن مدينة المنصورة الجديدة بها 9 كليات، وخلال العام المقبل سيتم افتتاح كلية المعاملات القانونية، لافتا إلى أن المدينة بها شبكة بنية تحتية على أعلى مستوى، ويوجد بها شبكة لسحب مياه الأمطار، وتلك الشبكة ليس لها علاقة بشبكة الصرف الصحي، موضحا أنه تم البدء في عمل مدينة المنصورة الجديدة في يناير 2018، أي منذ نحو 3 سنوات، ومن المتوقع أن يكون في المدينة نحو 700 ألف نسمة، وأكد أن المدينة توفر فرص عمل للشباب.