مطار القاهرة يستقبل 175 رحلة لنقل 21 ألف راكب خلال الـ 24 ساعة الماضية

شهد مطار القاهرة الدولي، على مدار يوم أمس الجمعة، مغادرة ووصول 21 ألف راكب على متن 175 رحلة جوية، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

مطار القاهرة يستقبل 175 رحلة لنقل 21 ألف راكب خلال ال 24 ساعة الماضية

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر و الوصول بالمطار شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصول 86 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها نحو 11 ألف راكب ، ومغادرة 89 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية وعربية وأسيوية وإفريقية، أقلت على متنها نحو 10 آلاف مسافر .

يأتي ذلك فيما تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم السبت، 66 رحلة جوية إلى كل من «بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، اسطنبول، ميلانو، بروكسل، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، موسكو، ميونيخ، نيويورك، برلين، ألمانيا، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، أربيل» و 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان وطابا، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5814 راكب.

سلطات المطار تطبق جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى «كورونا»

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

المطارات المصرية تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

القرار المصريين والأجانب

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا، ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .