«لدى أصدقاء مثليين» .. أبرز تصريحات إيناس الدغيدي قبل إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا بعد إيجابية نتيجة المسحة التي أجرتها داخل أحد المعامل في أعقاب ظهور عدد من الأعراض عليها.

وأكدت إلهام لـ «الوطن» أن الحالة الصحية لـ «الدغيدي» جيدة ومستقرة، وأعربت عن أمنياتها بسرعة شفائها في أقرب وقت ممكن.

وتُعد إيناس الدغيدي واحدة من أصحاب الآراء الجريئة والصادمة، وتحديداً فيما يخص العلاقات الزوجية والجنس والعديد من القضايا، وترصد «الوطن» أبرز تصريحات «الدغيدي» التي أدلت بها خلال مقابلاتها التليفزيونية.

- مستعدة لتصوير مشهد إباحي داخل فيلم روائي طويل، حيث سبق وقدمت هذه النوعية من المشاهد في أفلام سابقة، ولكن ذلك لا يعني إقدامي علي إخراجي لفيلم إباحي كامل، لاسيما أننا لا نقدم هذه النوعية من الأفلام في مصر.

- لديّ أصدقاء مثليين جنسياً، وأحبهم لأنهم يتسمون بالجدعنة والرجولة.

- وصفت الإعلامي تامر أمين بالشخصية المستفزة، واعترفت بمواجهتها له قائلة: «ماتبنيش مجدك علي حساب أصحابك»، بخاصة وأنه يهاجمهم علي الشاشات رغم سهره معهم من حين لآخر - بحسب قولها.

- أكدت أنها تؤمن بأن الزواج لا يتطلب وثيقة طالما توافرت عناصر العرض والقبول والإشهار، مشيرة إلي أن هذه الوثيقة الغرض منها ضمان حقوق كلا الطرفين.

يذكر أن المخرجة إيناس الدغيدي لبت دعوة الفنانة نيللي كريم بحضور حفل عيد ميلادها، الجمعة الماضية، داخل أحد أماكن السهر بالقاهرة، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، درة، المنتج جمال العدل، ريهام حجاج، هالة صدقي وآسر ياسين وغيرهم