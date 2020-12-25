الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. قرارات واجتماعات وأنشطة «إنفوجراف»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 19 ديسمبر إلى 25 ديسمبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل:

قرارات مجلس الوزراء

- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي نص على أن «تُستبدل كلمة الشركات بعبارة شركات المقاولات، الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف ب المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر»، حيث سيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، وذلك فيما يتعلق بالرسم المقرر على توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران، مثل الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية اعتباراً من 1 يناير حتى 30 ابريل 2021، وجدولة بعض المستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة الفيروس لمدة 36 شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسٍ نيلية).

- الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.

- الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من 1/1/2021، وذلك من منطلق السعي لتخفيف الأعباء على المستثمرين حفاظاً على العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

- الموافقة على إقامة معرض بعنوان «رمسيس وذهب الفراعنة» في 5 مدن عالمية، خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025، وتتضمن أماكن العرض 3 مواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، هي متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس، ومتحف دي يونج بولاية كاليفورنيا، وقاعة كاسل بولاية ماساشوستس، بالإضافة إلى قاعة لندن للمعارض بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقاعة لافيليت، بمدينة باريس بفرنسا.

اجتماعات رئيس الوزراء

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، حيث كلف بحصر حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير، مع تعويض الشاغلين المستحقين عينياً أو ماليا أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، واستشاري المشروع.

كما ترأس مدبولي اجتماع مراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني (2021 – 2023)، والتي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ونائب وزيرة الصحة لشئون السكان، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومدير المركز الديموجرافي، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيث شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووجه بعدم إقامة احتفالات في رأس السنة، وكذا استعرض أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع محافظ بورسعيد، لمتابعة مشروع تطوير الواجهة المائية للمحافظة، والذي يأتي في إطار العمل على إعادة الوجه الحضاري والتاريخي للمحافظة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة استعدادات تنفيذ المرحلة الجديدة من تطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة «حياة كريمة»، حيث استعرض نموذجين للاحتياجات التنموية وخطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بمركزي ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأبو قرقاص بمحافظة المنيا، تمهيدا لإطلاق تنفيذ المشروع مطلع 2021، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية، ومؤسسة حياة كريمة، ومشاركة عبر فيديو كونفرانس من جانب وزراء البترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي.

كما عقد مدبولي اجتماعًا لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، في نسختها الـ 27 «مصر 2021»، حيث أكد التنسيق الكامل لتقديم التيسيرات المطلوبة للمشاركين في البطولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، بمشاركة وزراء السياحة والآثار، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومدير البطولة.

كما تلاأس رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء، حيث استعرض عددا من الملفات المهمة المرتبطة بالقطاعين الطبي والدوائي، إلى جانب دور الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا، وشارك في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ومسؤولي الجهات المعنية، وحضر الاجتماع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

وعقد كذلك اجتماعًا لمتابعة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، حيث قال إن الهدف هو التوسع والإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المؤهلة فنيا، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الشركة القابضة للغاز ونائبه، وشارك في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس وزيرا التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعقد مدبولي كذلك اجتماعًا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي القائمة والجاري تنفيذها والأخرى الجاري دراستها مع دول الجوار.

أنشطة رئيس مجلس الوزراء

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من وزيرة الثقافة، تضمن الإشارة إلى عدد من المشروعات الإنشائية التعليمية والثقافية التي تم إنجازها والانتهاء منها خلال العام الحالي مثل مشروعي قصر ثقافة وادي النطرون، ومدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

كما ألقى مدبولي كلمة بشأن دور الإعلام العربي في الوقت الراهن، في ضوء الأوضاع الإقليمية والعالمية المُحيطة، وذلك خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي 2020، في دورته التاسعة عشر التي تقام افتراضياً بدبى، حيث قال إن الإعلام أصبح سلاحاً للدفاع عن الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومجابهة الأخطار التي تحيط بها، مشيداً بالتنظيم المميز للمنتدى، ومهنئاً الصحفيين المصريين و"اليوم السابع" بجوائز الصحافة العربية.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بشأن وضع إطار تعاوني مع الصندوق لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الاستثمارية المقدمة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تقديم فرص تمويلية للمستثمرين, وقام بالتوقيع على البروتوكول رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تفقده أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مجمع محاكم عابدين، حيث أشاد بمستوى تنفيذ أعمال التطوير، وكذا ما يتم من دعم وتطوير للخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور وزير العدل، ووزير شئون المجالس النيابية، ومحافظ القاهرة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

لقاءات رئيس مجلس الوزراء

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاؤه مع وزيرة الصحة والسكان، حيث تم استعراض نتائج زيارة الوزيرة الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث نقلت رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات حكومة وشعبا، على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بدعم من شركة 24 G الإماراتية للرعاية الصحية، بما يعكس عمق وترابط العلاقات بين الشعبين الشقيقين.