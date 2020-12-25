أحمد طنطاوي رئيسا لحزب الكرامة

أعلن حزب تيار الكرامة، عن فوز أحمد طنطاوي، برئاسة الحزب بالتزكية، والمهندس محمد سامي، رئيس الحزب السابق، رئيسا شرفيا للحزب.

وجاء اختيار «طنطاوي»، اليوم الجمعة، في دورة الحزب التنظيمية، التي أطلق عليها «دورة الأمل»، لاختيار رئيس وهيئة قيادية جديدة بعد انقضاء مدة الهيئة القيادية الحالية.

وجاءت أبرز أبرز الأسماء في تشكيلة الهيئة العليا الحديدة في حزب تيار الكرامة: حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، وأمين إسكندر، رئيس الحزب الأسبق، والمهندس محمد سامي، رئيس الحزب المنتهية فترته، ومحمد بسيوني القيادي الحزبي، وسيد الطوخي، ومحمود حبيب، وطاهر عبد الحليم، وعلي عبد الحي، وندى القصاص.

وناقش المؤتمر العام عدد من الأوراق المتعلقة بالشأن السياسي والتنظيمي.

ويذكر أن الحزب قد أنجز مؤتمرات المحافظات في الفترة الماضية، التي نتج عنها الدفع بعدد كبير من الشباب في إطار فكرة التغيير والتجديد التي يتبناها حزب الكرامة بشكل دائم.

وخسر النائب أحمد طنطاوي، في انتخابات مجلس نواب 2020، بعدما لم يتمكن من الفوز بثقة الناخبين بمحافظة كفر الشيخ، في جولة الإعادة للانتخابات، أمام ياسر منير عبدالجواد، ابن قرية كفر المرازقة بكفر الشيخ، الذي تمكن من الفوز بالمقعد الثالث عن الدائرة، ليخرج أحمد طنطاوي، الذي حل بالمركز الرابع خارج السباق.

وحصد أحمد طنطاوي، في الجولة الأولى، 44 ألفًا، و402 صوت، ويليه مرشح حزب الوفد باسم عبدالمحسن حامد حجازي الذي حصد 34 ألفًا، و47 صوتًا، والمرشح السيد أبواليزيد سيد أحمد شمس الدين الذي حصد 30 ألفًا، و877 صوتًا.

ورفضت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بـ3 دوائر انتخابية في كفر الشيخ، تظلمات 6 مرشحين، على أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائرهم، عقب الإعلان على النتيجة الأولية لجولة الإعادة.