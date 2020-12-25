القصة الكاملة لخروج قطار عن القضبان بقنا: حكمة السائق أنقذت الموقف

كانت الساعة تشير إلى الثامنة و20 دقيقة من صباح اليوم الجمعة، حيث بداية انطلاق القطار 157 من محطة قفط، جنوبي محافظة قنا، ثاني محطة له بعد قدومه من الأقصر، وبعد تحرك الجرار بالعربات التي تقل مئات الركاب، وإثر خلل فني في العربة الرابعة والخامسة خلف الجرار، خرجت العجلات عن القضبان.

وعقب شعور قائد القطار بما حدث، تحرك ببطء ليخفف من الحادث، ويحمي الركاب من الإصابات الأمر الذي منع انقلاب تلك العربات على جانبي الشريط، ورغم ذلك انتابت الركاب حالة من الهلع والخوف، وهرولوا نحو حقائبهم والتقطوها وقفز البعض خارج القطار.

وبعد دقائق واستقرار العربات، وإعلامهم من رئيس القطار بأن الأمر سيحتاج لساعات لإصلاح القطار مرة أخرى، فكان قرار جميع الركاب المغادرة، من خلال عربات وفرتها الوحدة المحلية لمجلس مدينة قفط.

ولم يسلم ركاب القطار، من استغلال السائقين لهم، حيث طالبوهم بأجرة مضاعفة، لكنهم كانوا مضطرين للحاق بأعمالهم، لاسيما وأنهم كانوا على بعد خطوات من كارثة.

وفور وقوع الحادث، أرسلت هيئة السكة الحديد فنيين من ورشة التصليح في محطة الأقصر، قدموا بعد ساعة من الحادث، وتوقفت حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري.

وأخيرا تم تسيير حركة القطار 157 مميز، الذي خرجت عربتان منه عن قضبان السكة الحديد، عقب مغادرته محطة قفط صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا، بعد توقف دام 5 ساعات.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد في محافظة قنا، إن حادث قطار اليوم كان خروج العجلات فقط ولم تحدث خسائر بشرية، وسيرت رحلات قطارات الصعيد بعد 5 ساعات من التوقف بإزالة العربات الخارجة عن القطار.

وكشف المصدر، أنه تم رفع عربتين من القطار 157، وهما العربة رقم 4 و5 خلف الجرار، بعد جرهم على قطار آخر، ونُقلا إلى ورش الاقصر، وتم استكمال رحلة القطار إلى القاهرة فارغًا من الركاب في بداية انطلاقه من موقع الحدث.

وأوضح أن القطارات القادمة من القاهرة أو أسوان التي كانت مخزنة في محطة قنا وقفط في الاتجاهين القبلي والبحري، تم تسييرها لتعود حركة قطارات الصعيد إلى طبيعتها.

وكانت حركة القطارات تعطلت صباح اليوم الجمعة، بعد خروج القطار 157 المميز، القادم من الأقصر ومتجه إلى الإسكندرية، عن مساره على قضبان السكة الحديد في قنا دون وقوع أية إصابات.

ووفر التنفيذون في الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، 83 سيارة أجرة لنقل الركاب إلى المحافظات والمناطق الأخرى القريبة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بخروج عربتين من القطار 157 عن القضبان عقب خروجه من محطة قفط جنوب قنا، وكان متجها إلى الإسكندرية دون وقوع إصابات.