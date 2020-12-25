الرابطة الطبية الأوروبية: 80% من وفيات إيطاليا لم تظهر عليهم أعراض

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ورئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي في بريطانيا، إن أعداد مصابي فيروس كورونا في إيطاليا زادت بنسبة كبيرة بسبب زيادة نسب المسحات التي تجرى على المواطنين هناك، وهي أكثر من المسحات التي جرت خلال الموجة الأولى من الفيروس.

"عودة": 80% من المصابين بكورونا في إيطاليا لم تظهر عليهم الأعراض

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن هناك ما يقرب من 80% من المصابين بكورونا في إيطاليا لم تظهر عليهم أية أعراض، كما أن الموجة الأولى لفيروس كورونا لم تنته حتى الآن، وذلك لأن انتشار ذلك المصطلح بين المواطنين يؤدي إلى عزوف أغلبهم عن اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأوضح أن الموجة الأولى لم تنته بعد، وذلك لعدم هبوط عدد المصابين، كما أن فيروس كورونا تغير حتى الآن 22 مرة بحسب البحوث الدولية عليه، ولذا فإنه لا يجوز الحديث عن بداية الجائحة الثانية للفيروس لأن الأولى لم تنته بعد.

"عودة": في المرحلة الأولى ذهب جميع المواطنين للمستشفيات ما أدى لزيادة الأعداد فيها

وأكد أنه خلال المرحلة الأولى ذهب جميع المواطنين إلى المستشفيات وهو ما أدى إلى زيادة الضغط عليها، حتى بات حاليًا يجري العمل على العزل المنزلي للمصابين وعدم استقبال المستشفيات للمصابين الجدد إلا لأصحاب الحالات الخطرة من الفيروس فقط.

وأشار إلى أن إيطاليا قررت منذ 24 شهرا وضع مناطق حمراء نظرا لانتشار فيروس كورونا بين مواطني تلك المناطق، فيما عملت الحكومة حاليا على السماح لأي سيارة تحوى شخصين فقط على الذهاب لزيارة أقاربهم في باقي مناطق الدولة، كما أنه أصبح عدد الوفيات حاليا أقل مما كان عليه في بداية الجائحة.